Захід ще не зробив такий економічний тиск, під яким може здатися Путін - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід ще не зробив такий економічний тиск, під яким міг здатися президент Росії Володимир Путін. Про це він сказав в інтервʼю для німецької газети "Die Zeit".
Цитата
На запитання, чи реально, що Путін може здатися під економічним тиском, Зеленський відповів: “Захід ще не зробив такий економічний тиск, щоб про це можна було говорити”.
Доповнення
Зеленський заявляв, що якщо Росія не відмовилась від своїх планів проти України, то потрібний новий санкційний пакет. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з РФ.
Додамо
Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Зокрема, ЄС схвалив відключення семи банків РФ від SWIFT.