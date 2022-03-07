Відмова від нафти й нафтопродуктів з РФ: Зеленський заявив, що потрібен новий санкційний пакет проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не відмовилась від своїх планів проти України, то потрібний новий санкційний пакет. Зокрема, відмова від нафти і нафтопродуктів з РФ. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Якщо вторгнення продовжується і Росія не відмовилась від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкційні кроки проти війни й заради миру. Бойкот російського експорту. Зокрема, відмова від нафти й нафтопродуктів з Росії. Це можна називати ембарго, а можна – просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію", - сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський наголосив, що якщо РФ не хоче дотримуватись цивілізованих правил, то не має отримувати і товарів та послуг від цивілізації.
"Хай війна їх нагодує. Міжнародна спільнота має діяти ще більш рішуче. Коли хтось втрачає розум, треба втратити страх і забути про комерцію. Треба захищатись. Треба бути моральними. І державам, і компаніям. Треба боротись проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність. Успіх української армії. Воля українського народу. Принциповість міжнародних санкцій. Ось шлях до миру", - зазначив Президент.
Доповнення
Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії за її вторгення в Україну. Зокрема, ЄС схвалив відключення семи банків РФ від SWIFT.