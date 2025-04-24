захарова назвала "воровством" кредит Японии Украине за счет замороженных активов рф

Представитель российского мид мария захарова обвинила Японию в предательстве и соучастии в краже после того, как на прошлой неделе Токио подписал соглашение о займе Украине на сумму более 3 млрд долл. на реконструкцию, подкрепленном доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

захарова заявила журналистам, что заем повредит и без того плохим отношениям между Японией и россией, которые ухудшились из-за поддержки Токио Украины.

Мы давно предупреждали японскую сторону, что участие в нелегитимных экспериментах с суверенными активами российской редерации в любой форме... будет расцениваться нами как соучастие в разворовывании - сказала захарова.

Дополнение

18 апреля Япония подписала с Украиной соглашение о предоставлении кредита в размере 471,9 млрд иен или более 3,3 млрд долл. Согласно условиям соглашения, заем будет погашен за счет поступлений от замороженных российских активов на десятки миллиардов долларов, заблокированных в Европейском Союзе из-за войны в Украине.

Деньги являются частью программы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предусматривает предоставление Киеву 50 млрд долл. на реконструкцию.

Напомним

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Венгрия выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украины, если заставит ЕС снять ограничения на 210 млрд евро с замороженных российских активов.