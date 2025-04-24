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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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захарова назвала "крадіжкою" кредит Японії Україні за рахунок заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 2190 перегляди

марія захарова розкритикувала Японію за надання Україні кредиту в розмірі понад 3 млрд дол. за рахунок доходів від заморожених російських активів, назвавши це співучастю в розкраданні майна рф.

захарова назвала "крадіжкою" кредит Японії Україні за рахунок заморожених активів рф

Речниця російського МЗС марія захарова звинуватила Японію у зраді та співучасті в крадіжці після того, як минулого тижня Токіо підписав угоду про позику Україні на суму понад 3 млрд дол. на реконструкцію, підкріплену доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

захарова заявила журналістам, що позика зашкодить і без того поганим відносинам між Японією та росією, які погіршилися через підтримку Токіо України.

Ми давно попереджали японську сторону, що участь у нелегітимних експериментах з суверенними активами російської редерації в будь-якій формі... буде розцінюватися нами як співучасть у розкраданн

— сказала захарова.

Доповнення

18 квітня Японія підписала з Україною угоду про надання кредиту у розмірі 471,9 млрд ієн або понад 3,3 млрд дол. США. Згідно з умовами угоди, позика буде погашена за рахунок надходжень від заморожених російських активів на десятки мільярдів доларів, заблокованих в Європейському Союзі через війну в Україні.

Гроші є частиною програми G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), яка передбачає надання Києву 50 млрд дол. на реконструкцію.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Угорщина виставить європейським платникам податків ще більший рахунок за підтримку України, якщо змусить ЄС зняти обмеження на 210 млрд євро із заморожених російських активів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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