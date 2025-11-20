Заказчик убийства мэра мексиканского Уруапана, расстрелянного в толпе во время Дня мертвых, задержан
Полиция Мексики задержала Хорхе Амандо, или «Выпускника», которого подозревают в заказе убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо. Мансо был расстрелян 1 ноября во время празднования Дня мертвых за критику картельного насилия.
В Мексике арестован мужчина, подозреваемый в заказе убийства мэра Уруапана Карлоса Мансо, расстрелянного прямо посреди толпы во время празднования Дня мертвых. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Подробности
Полиция задержала подозреваемого, которого министр безопасности Омар Гарсия Харфуч назвал Хорхе Амандо, или "Выпускник". По данным следствия, именно он отдал приказ убить мэра и координировал нападение через WhatsApp.
Погибший Мансо был известным критиком картельного насилия в штате Мичоакан. Он был застрелен 1 ноября – преступники открыли огонь семь раз, несмотря на присутствие большого количества людей. Его гибель вызвала массовые протесты.
Этот арест является ключевым шагом в ликвидации преступной структуры, ответственной за это нападение
Он подтвердил, что подозреваемый имел связи с картелем "Новое поколение Халиско", который известен торговлей наркотиками, похищениями, вымогательством и преследованием должностных лиц, отказывающихся выполнять его требования.
Карлос Мансо активно говорил о давлении на производителей авокадо и требовал от федерального правительства усилить борьбу с картелями, контролирующими регион.
