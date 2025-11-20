Замовника вбивства мера мексиканського Уруапана, розстріляного у натовпі під час Дня мертвих, затримано

Фото: Shutterstock

У Мексиці заарештували чоловіка, якого підозрюють у замовленні вбивства мера Уруапана Карлоса Мансо, розстріляного просто серед натовпу під час святкування Дня мертвих. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Поліція затримала підозрюваного, якого міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч назвав Хорхе Амандо, або "Випускник". За даними слідства, саме він віддав наказ убити мера та координував напад через WhatsApp.

Загиблий Мансо був відомим критиком картельного насильства у штаті Мічоакан. Він був застрелений 1 листопада – злочинці відкрили вогонь сім разів, попри присутність великої кількості людей. Його загибель спричинила масові протести.

Цей арешт є ключовим кроком у ліквідації злочинної структури, відповідальної за цей напад – заявив міністр безпеки Харфуч.

Він підтвердив, що підозрюваний мав зв’язки з картелем "Нове покоління Халіско", який відомий торгівлею наркотиками, викраденнями, вимаганням та переслідуванням посадовців, які відмовляються виконувати його вимоги.

Карлос Мансо активно говорив про тиск на виробників авокадо та вимагав від федерального уряду посилити боротьбу з картелями, що контролюють регіон.

