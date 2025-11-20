$42.090.00
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
15:30 • 4306 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21898 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
13:09 • 33015 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22156 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 41583 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39952 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
20 листопада, 08:56 • 53361 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29441 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25876 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
Замовника вбивства мера мексиканського Уруапана, розстріляного у натовпі під час Дня мертвих, затримано

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Поліція Мексики затримала Хорхе Амандо, або "Випускника", якого підозрюють у замовленні вбивства мера Уруапана Карлоса Мансо. Мансо був розстріляний 1 листопада під час святкування Дня мертвих за критику картельного насильства.

Замовника вбивства мера мексиканського Уруапана, розстріляного у натовпі під час Дня мертвих, затримано
Фото: Shutterstock

У Мексиці заарештували чоловіка, якого підозрюють у замовленні вбивства мера Уруапана Карлоса Мансо, розстріляного просто серед натовпу під час святкування Дня мертвих. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Поліція затримала підозрюваного, якого міністр безпеки Омар Гарсія Харфуч назвав Хорхе Амандо, або "Випускник". За даними слідства, саме він віддав наказ убити мера та координував напад через WhatsApp.

У Мексиці посеред натовпу застрелили мера, який відкрито виступав проти наркокартелів 02.11.25, 20:39 • 7972 перегляди

Загиблий Мансо був відомим критиком картельного насильства у штаті Мічоакан. Він був застрелений 1 листопада – злочинці відкрили вогонь сім разів, попри присутність великої кількості людей. Його загибель спричинила масові протести.

Цей арешт є ключовим кроком у ліквідації злочинної  структури, відповідальної за цей напад 

– заявив міністр безпеки Харфуч. 

Він підтвердив, що підозрюваний мав зв’язки з картелем "Нове покоління Халіско", який відомий торгівлею наркотиками, викраденнями, вимаганням та переслідуванням посадовців, які відмовляються виконувати його вимоги.

Карлос Мансо активно говорив про тиск на виробників авокадо та вимагав від федерального уряду посилити боротьбу з картелями, що контролюють регіон.

У Мексиці 120 людей постраждали у протестах проти політики уряду щодо наркокартелів17.11.25, 09:54 • 2305 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Мексика