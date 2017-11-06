Закарпатью не хватает 190 млн грн на зарплату бюджетникам

При утверждении местных бюджетов на 2017 год дополнительная потребность в средствах на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы Закарпатья составляла 409,4 млн грн. Причина — повышение минимальной зарплаты, не было учтено при определении медицинской и образовательной субвенции для Закарпатской области в Государственном бюджете. К ноябрю 2017 эту сумму удалось уменьшить более чем вдвое за счет местных бюджетов, однако до конца года области все еще не хватает 190 млн грн, заявляют в облгосадминистрации.

“На неоднократные письма в Кабинет министров о недостатке медицинской и образовательной субвенции ответ был один — идти на оптимизацию медицинских и образовательных учреждений, то есть закрывать школы, больницы и увольнять работников... На сегодняшний день ресурсы местных бюджетов исчерпаны, найти необходимые 190 млн грн область самостоятельно не может. Самая сложная ситуация сложилась с выплатой зарплат работникам образования и здравоохранения, особенно в горных и малочисленных районах. И без скорейшего распределения стабилизационной дотации из госбюджета решить проблему не удастся”, — комментирует ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Сейчас председатель Закарпатской ОГА направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману телеграмму с просьбой срочно рассмотреть вопрос распределения стабилизационной дотации и предусмотреть для Закарпатской области дополнительный финансовый ресурс.

Напомним, Кабинет министров предлагает Раде перенести на следующую неделю рассмотрение в первом чтении проект бюджета-2018.