Закарпатью не хватает 190 млн грн на зарплату бюджетникам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10387 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71489 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136389 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109725 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111885 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109471 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101949 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102966 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148793 просмотра

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Закарпатью не хватает 190 млн грн на зарплату бюджетникам

Закарпатью не хватает 190 млн грн на зарплату бюджетникам

Киев  •  УНН

 • 8928 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 6 ноября. УНН. К конца 2017 года года Закарпатье не хватает 190 млн гривен на выплату заработных плат бюджетникам, в частности работникам образования и здравоохранения. Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА, передает УНН.

При утверждении местных бюджетов на 2017 год дополнительная потребность в средствах на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы Закарпатья составляла 409,4 млн грн. Причина — повышение минимальной зарплаты, не было учтено при определении медицинской и образовательной субвенции для Закарпатской области в Государственном бюджете. К ноябрю 2017 эту сумму удалось уменьшить более чем вдвое за счет местных бюджетов, однако до конца года области все еще не хватает 190 млн грн, заявляют в облгосадминистрации.

“На неоднократные письма в Кабинет министров о недостатке медицинской и образовательной субвенции ответ был один — идти на оптимизацию медицинских и образовательных учреждений, то есть закрывать школы, больницы и увольнять работников... На сегодняшний день ресурсы местных бюджетов исчерпаны, найти необходимые 190 млн грн область самостоятельно не может. Самая сложная ситуация сложилась с выплатой зарплат работникам образования и здравоохранения, особенно в горных и малочисленных районах. И без скорейшего распределения стабилизационной дотации из госбюджета решить проблему не удастся”, — комментирует ситуацию председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Сейчас председатель Закарпатской ОГА направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману телеграмму с просьбой срочно рассмотреть вопрос распределения стабилизационной дотации и предусмотреть для Закарпатской области дополнительный финансовый ресурс.

Напомним, Кабинет министров предлагает Раде перенести на следующую неделю рассмотрение в первом чтении проект бюджета-2018.

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