Закарпаттю не вистачає 190 млн грн на зарплату бюджетникам

Під час затвердження місцевих бюджетів на 2017 рік додаткова потреба в коштах на виплату зарплати працівникам бюджетної сфери Закарпаття становила 409,4 млн грн. Причина — підняття мінімальної зарплати, яке не було враховане при визначенні медичної та освітньої субвенції для Закарпатської області в Державному бюджеті. До листопада 2017 року цю суму вдалося зменшити більше, ніж удвічі за рахунок місцевих бюджетів, однак до кінця року області все ще не вистачає 190 млн грн, заявляють в облдержадміністрації.

“На неодноразові листи в Кабінет міністрів про нестачу медичної та освітньої субвенції відповідь була одна — йти на оптимізацію медичних та освітніх закладів, тобто закривати школи, лікарні й звільняти працівників... На сьогодні ресурси місцевих бюджетів вичерпані, відшукати необхідні 190 млн грн область самостійно не може. Найскладніша ситуація склалася з виплатою зарплат працівникам освіти та охорони здоров’я, особливо в гірських та малочисельних районах. І без якнайшвидшого розподілу стабілізаційної дотації з Держбюджету вирішити проблему не вдасться”, — коментує ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Наразі голова Закарпатської ОДА направив прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману телеграму з проханням терміново розглянути питання розподілу стабілізаційної дотації та передбачити для Закарпатської області додатковий фінансовий ресурс.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Раді перенести на наступний тиждень розгляд у першому читанні проект Бюджету-2018.