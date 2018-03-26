Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб - Порошенко

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 40708 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62657 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100150 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107818 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115873 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121425 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132648 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146750 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб - Порошенко

Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 11345 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Закарпатская область стала объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить отношения Украины с западными партнерами. Об этом во время торжественных мероприятий по случаю 4-й годовщины Национальной гвардии Украины заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Целый ряд событий последнего времени свидетельствует, что борьба настоящих патриотов Украины за право жить в суверенном, независимом, сильном государстве, демократическом, европейском идет на всей территории. От Донбасса, где осуществляется прямая иностранная агрессия против нашего государства, вплоть до Закарпатья, которое стало объектом атаки российских спецслужб, с целью осложнить отношения нашего с вами государства с нашими западными партнерами", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 27 февраля в центре Ужгорода неизвестные подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого. Организатор - житель Приднестровья - находится в розыске.

Украинские Национальные Новости

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