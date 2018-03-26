Закарпаття стало об’єктом атаки російських спецслужб – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Закарпатська область стала об’єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити відносини України із західними партнерами. Про це під час урочистих заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці Національної гвардії України заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Ціла низка подій останнього часу свідчить, що боротьба справжніх патріотів України за право жити в суверенній, незалежній, сильній державі, демократичній, європейській точиться на всій території. Від Донбасу, де здійснюється пряма іноземна агресія проти нашої держави, аж до Закарпаття, яке стало об’єктом атаки російських спецслужб, з метою ускладнити відносини нашої з вами держави з нашими західними партнерами”, — підкреслив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 27 лютого у центрі Ужгорода невідомі підпалили будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. 4 березня у ході спецоперації Нацполіції та СБУ були затримані причетні до підпалу двоє жителів Кропивницького. Організатор – житель Придністров′я – перебуває у розшуку.