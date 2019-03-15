Закарпатцев предупредили о повышении уровня воды в реках

"16-17 марта на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды (относительно уровня воды на 15 марта): в верховьях Тисы и ее притоках на 0,3 - 1,0 м, на участке Тисы Большой Бычков-Вилок и в нижних течениях Боржавы на 1,0 - 1,5 м в пределах русла, без негативных последствий", - говорится в сообщении.



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Напомним, ранее УНН предупреждал о ухудшении погоды на выходных.