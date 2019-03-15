Закарпатців попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У вихідні, 16 - 17 березня, в Закарпатській області буде відбуватись значне підвищення рiвня води у річках. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"16-17 березня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води (відносно рівня води на 15 березня): у верхів’ї Тиси та її притоках на 0,3 – 1,0м, на ділянці Тиси Великий Бичків-Вилок та в нижніх течіях Боржави на 1,0 – 1,5 м в межах русла, без негативних наслідків", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше УНН попереджав про погіршення погоди на вихідних.