Закарпатский парад невест претендует на оригинальный рекорд Украины

ukru
15 марта, 19:03 • 116783 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171885 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141437 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133669 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114534 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106486 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102186 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137393 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132833 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127928 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

США отправили более 250 преступников из венесуэльской банды в тюрьму в Сальвадоре

16 марта, 16:04 • 25278 просмотра
В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

16 марта, 16:26 • 20894 просмотра
Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

Наводнение в центре Италии: месячная норма осадков за день, убытки достигают 100 млн евро

16 марта, 16:48 • 31636 просмотра
Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

16 марта, 17:35 • 33498 просмотра
Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

Первое фото Папы Франциска после госпитализации: понтифик совершает мессу

16 марта, 18:30 • 22347 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 137393 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 136579 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 271223 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 300183 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 236115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 47245 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109989 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 132833 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 115505 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 132561 просмотра
Актуальное
Закарпатский парад невест претендует на оригинальный рекорд Украины

Закарпатский парад невест претендует на оригинальный рекорд Украины

Киев • УНН

 • 13308 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня, 28 июня, в Ужгороде состоялся VII Закарпатский парад невест, передает корреспондент УНН.

Каждый раз организаторы мероприятия удивляли всех интересными достижениями. На этот раз рекорд Украины претендует самый длинный галстук жениха длиной в 32 метра.

После двухлетнего перерыва Ужгород возобновил любимый праздник города - Закарпатский парад невест. В этом году участие в празднике приняли более 100 невест и более 20 участников категории "Юные невесты".

В течение дня на площади Фенцика длился свадебная ярмарка. Вечером Ужгород ушел в атмосферу общегородской свадьбы под звуки курсирующих по городу свадебных кортежей. Уже около 20.00 колонна невест начало парадное шествие от площади Народной до площади Театральной.

На центральной площади города состоялась церемония награждений победительниц номинаций нынешнего парада - обладательниц самого оригинального и красивого макияжа, свадебных платья и букета, прически, боди-арта.

Самыми молодыми участниками парада стали 5-летний Роман и 4-летняя Лилия.

Праздник, который продолжался до позднего вечера, собрал не только бывших и будущих невест, но и подарил влюбленным парам возможность пройти своеобразную церемонию бракосочетания в центре Ужгорода.

Зрителями же закарпатского свадебного действа были несколько сотен ужгородцев и гостей города. Была также возобновлена ​​традиция украшать к празднику любимую мини-скульптуру горожан - Ужгородский маячок. "Свободка".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы