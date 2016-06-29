Закарпатский парад невест претендует на оригинальный рекорд Украины
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня, 28 июня, в Ужгороде состоялся VII Закарпатский парад невест, передает корреспондент УНН.
Каждый раз организаторы мероприятия удивляли всех интересными достижениями. На этот раз рекорд Украины претендует самый длинный галстук жениха длиной в 32 метра.
После двухлетнего перерыва Ужгород возобновил любимый праздник города - Закарпатский парад невест. В этом году участие в празднике приняли более 100 невест и более 20 участников категории "Юные невесты".
В течение дня на площади Фенцика длился свадебная ярмарка. Вечером Ужгород ушел в атмосферу общегородской свадьбы под звуки курсирующих по городу свадебных кортежей. Уже около 20.00 колонна невест начало парадное шествие от площади Народной до площади Театральной.
На центральной площади города состоялась церемония награждений победительниц номинаций нынешнего парада - обладательниц самого оригинального и красивого макияжа, свадебных платья и букета, прически, боди-арта.
Самыми молодыми участниками парада стали 5-летний Роман и 4-летняя Лилия.
Праздник, который продолжался до позднего вечера, собрал не только бывших и будущих невест, но и подарил влюбленным парам возможность пройти своеобразную церемонию бракосочетания в центре Ужгорода.
Зрителями же закарпатского свадебного действа были несколько сотен ужгородцев и гостей города. Была также возобновлена традиция украшать к празднику любимую мини-скульптуру горожан - Ужгородский маячок. "Свободка".