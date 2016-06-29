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Закарпатський парад наречених претендує на оригінальний рекорд України

Закарпатський парад наречених претендує на оригінальний рекорд України

Київ • УНН

 • 13314 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні, 28 червня, в Ужгороді відбувся VII Закарпатський парад наречених, передає кореспондент УНН.

Щоразу організатори заходу дивували усіх цікавими досягненнями. Цього разу на рекорд України претендує найдовша краватка нареченого довжиною у 32 метри.

Після дворічної перерви Ужгород відновив улюблене свято міста — Закарпатський парад наречених. Цьогоріч участь у святі взяли понад 100 наречених та більше 20 учасників категорії “Юні наречені”.

Протягом дня на площі Фенцика тривав весільний ярмарок. Ввечері Ужгород поринув в атмосферу загальноміського весілля під звуки курсуючого містом весільного кортежу. Вже близько 20.00 колона наречених розпочала парадну ходу від площі Народної до площі Театральної.

На центральній площі міста відбулася церемонія нагороджень переможниць номінацій цьогорічного параду — власниць найоригінальніший і найгарніших макіяжу, весільних сукні та букету, зачіски, боді-арту.

Наймолодшими учасниками параду стали 5-річний Роман та 4-річна Лілія.

Свято, що тривало до пізнього вечора, зібрало не лише колишніх та майбутніх наречених, але й подарувало закоханим парам можливість пройти своєрідну шлюбну церемонію у центрі Ужгорода.

Глядачами ж закарпатського весільного дійства були декілька сотень ужгородців та гостей міста. Було також відновлено традицію прикрашати до свята улюблену міні-скульптуру містян — Ужгородський маячок “Свободка”.

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