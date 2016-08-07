"Закарпатский флот" в седьмой раз провел регату на реке Уж

Седьмой год подряд развлекательный спортивный праздник собирает десятки участников и сотни зрителей по обе стороны реки Ужгород в областном центре Закарпатья.



Участие в регате приняли десять экипажей на моторных плавательных средств, в составе которых дистанцию ​​в 2 километра преодолели более 50 участников команд.



Как рассказал УНН один из организаторов мероприятия "адмирал Закарпатского флота" Федор Шандор, изюминкой "Ужгородской регаты" является то, что это - единственный праздник в городе, который выходит за привычные границы фестиваля на набережной, и собирает всех желающих в самом центре Ужгорода посреди реки Уж. Гуманитарная цель регаты является популяризация здорового образа жизни и сохранения окружающей среды. Так, команда "Не понял" оборудовала свою лодку в виде санузла, отметив, что тем самым хотели намекнуть на определенные недостатки в организации городских мероприятий.



В этом году праздник имеет и гастрономическую составляющую, ведь на финише все желающие смогли попробовать вкусную уху и другие блюда от лучших поваров города. Расширилась и география участников - теперь кроме ужгородских экипажей, соревновались и команды из городов Хуст и Мукачево. Мукачевцы, между прочим, преодолели дистанцию ​​первыми. Кроме того, рекордным было и количество зрителей - оба берега р. Уж от Подзамкового моста до моста Масарика, пешеходный мост и побережья на старте и финише заполнили ужгородцы, гости города и иностранные туристы. Организаторы шутят, что порадовал и сам Уж, ведь в этом году он даже на 2 сантиметра глубже, чем в 2015 году.



После того, как финишировал последний экипаж, состоялась церемония посвящения участников в команду "Закарпатского флота", награждение победителей и совместная фотосессия "закарпатских моряков". Далее праздник продолжался в формате гастрономического фестиваля, развлекательных и спортивных игр, волонтерских акций от Движения поддержки закарпатских военных. А завершило "Ужгородский регату-2016" фаер-шоу на середине реки Уж.



Как ранее сообщал, нынешний август на Закарпатье будет богат на праздничные события. Кроме официальных торжественных дат в области состоятся семь фестивалей и праздничных событий.