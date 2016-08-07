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“Закарпатський флот” всьоме провів регату на річці Уж

“Закарпатський флот” всьоме провів регату на річці Уж

Київ • УНН

 • 9605 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні, 7 серпня, в Ужгороді пройшла “Ужгородська регата”, передає кореспондент УНН.

Сьомий рік поспіль розважальне спортивне свято збирає десятки учасників та сотні глядачів по обидва береги річки Ужгород в обласному центрі Закарпаття.

Участь у регаті взяли десять екіпажів не моторних плавальних засобів, у складі яких дистанцію у 2 кілометри здолали більше 50 учасників команд.

Як розповів УНН один із організаторів заходу “адмірал Закарпатського флоту” Федор Шандор, родзинкою “Ужгородської регати” є те, що це — єдине свято у місті, яке виходить за звичні межі фестивалю на набережній, і збирає усіх охочих у самому центрі Ужгорода посеред річки Уж. Гуманітарна мета регати полягає у популяризації здорового способу життя та збереження навколишнього середовища. Так, команда “Нє понял” обладнала свій човен у вигляді санвузла, зазначивши, що тим самим хотіли натякнути на певні недоліки в організації міських заходів.

Цього року свято має і гастрономічну складову, адже на фініші усі охочі змогли спробувати смачну рибну юшку та інші страви від найкращих кухарів міста. Розширилася і географія учасників — тепер окрім ужгородських екіпажів, змагалися й команди з міст Хуст та Мукачево. Мукачівці, між іншим, подолали дистанцію першими. Окрім того, рекордною була і кількість глядачів — обидва берега р. Уж від Підзамкового мосту до мосту Масарика, пішохідний міст та узбережжя на старті та фініші заповнили ужгородці, гості міста й іноземні туристи. Організатори жартують, що порадував й сам Уж, адже цьогоріч він аж на 2 сантиметри глибший, ніж у 2015 році.

Після того, як фінішував останній екіпаж, відбулася церемонія посвяти учасників у команду “Закарпатського флоту”, нагородження переможців та спільна фотосесія “закарпатських моряків”. Далі свято тривало у форматі гастрономічного фестивалю, розважальних та спортивних ігор, волонтерських акцій від Руху підтримки закарпатських військових. А завершило “Ужгородську регату-2016” фаєр-шоу на середині річки Уж.

Як раніше повідомляв УНН, цьогорічний серпень на Закарпатті буде багатий на святкові події. Окрім офіційних урочистих дат в області відбудуться сім фестивалів та святкових подій.

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