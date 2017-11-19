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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:12 • 100571 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100648 просмотра

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"Закарпатское божоле": ужгородцы продегустировали вина 40 виноделов

"Закарпатское божоле": ужгородцы продегустировали вина 40 виноделов

Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня, 19 ноября, в Ужгороде финишировал юбилейный Х фестиваль молодого вина "Закарпатское божоле", передает корреспондент УНН.

Лучшие молодые вина виноделы представили в культурно-историческом центре “Совиное гнездо”. Традиционно первую бочку вина с урожая 2017 года открыли в самом центре Ужгорода — на перекрестке улиц Корзо и Волошина — в канун открытия фестиваля.

Фестивальные локации образовали своеобразный городок в центре Ужгорода. Здесь устроили и фудкорт с традиционной закарпатской кухней, и вкусную улицу с продажей домашних сладостей, мясной и молочной продукции, меда, рыбы и т. Центром торжеств были винные подвалы, где более 40 виноделов представили на продажу и дегустацию свои солнечные напитки.

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Как сообщил УНН один из членов оргкомитета фестиваля Александр Ковач, каждый из виноделов привез в Ужгород около полтонны вина.

Во время массовых гуляний посетители получили возможность проголосовать за производителя, чье вино им понравилось больше всего.

В ближайшее время победитель будет назван.

Как и каждый фестиваль в Ужгороде “Закарпатское божоле” не стал исключением в осуществлении благородной миссии — помощи украинской армии. Волонтерская локация кормила гостей праздника, развлекала лотереей и даже устроила аукцион по продаже эксклюзивного вина ради сбора средств на нужды украинских военных.

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Праздник молодого вина “Закарпатское божоле” стал финальным винным фестивалем на Закарпатье в этом году. Впереди первый закарпатский фестиваль пряников, парад николайчиков и традиционные новогодне-рождественские праздники.

Напомним, вино Мадера украинского бренда “Коктебель” попало в перечень лучших вин мира.

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