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"Закарпатське божоле": ужгородці продегустували вина 40 виноробів

Київ • УНН

 • 14847 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 19 листопада. УНН. Сьогодні, 19 листопада, в Ужгороді фінішував ювілейний Х фестиваль молодого вина “Закарпатське божоле”, передає кореспондент УНН.

Кращі молоді вина винороби представили у культурно-історичному центрі “Совине гніздо”. Традиційно першу діжку вина з врожаю 2017 року відкрили у самому центрі Ужгорода — на перехресті вулиць Корзо і Волошина — у переддень відкриття фестивалю.

Фестивальні локації утворили своєрідне містечко у центрі Ужгорода. Тут влаштували і фудкорт із традиційною закарпатською кухнею, і смачну вулицю із продажем домашніх солодощів, м′ясної і молочної продукції, меду, риби тощо. Центром святкувань були винні підвали, де понад 40 виноробів презентували на продаж і дегустацію свої сонячні напої.

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Як повідомив УНН один із членів оргкомітету фестивалю Олександр Ковач, кожен із виноробів привіз до Ужгорода близько півтони вина.

Під час масових гулянь відвідувачі отримали можливість проголосувати за виробника, чиє вино їм сподобалося найбільше.

Найближчим часом переможця буде оголошено.

Як і кожен фестиваль в Ужгороді “Закарпатське божоле” не став винятком у здійсненні благородної місії — допомоги українській армії. Волонтерська локація годувала гостей свята, розважала лотереєю та навіть влаштувала аукціон з продажу ексклюзивного вина заради збору коштів на потреби українських військових.

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Свято молодого вина “Закарпатське божоле” стало фінальним винним фестивалем на Закарпатті у цьому році. Попереду перший закарпатський фестиваль пряників, парад Миколайчиків та традиційні новорічно-різдвяні свята.

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