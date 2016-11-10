Закарпатская таможня обжаловала решение Львовского админсуда в отношении задержанного леса

"Мы не можем принять и согласиться с решением Львовского окружного административного суда, ведь проверкой в ​​каждом из задержанных вагонов были выявлены нарушения. Из более 180 вагонов с лесом только 47 ожидают соответствующую экспертизу, другие уже прошли проверку", - отметил Б.Яворский.

Присутствующий на брифинге заместитель прокурора Закарпатской области Александр Василенко добавил, что сейчас следственным управлением ГУ НП в Закарпатской области расследуется одно уголовное производство относительно 55 задержанных вагонов леса. Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Богдан, сведения к ЕРДР в этом производстве внесены по ч.1 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия) и по ч.4 ст.358 УК (подделка документов).

Однако, как сообщил А.Василенко, никакого подозрения в этом деле еще не объявлено.

Как ранее сообщал УНН, Закарпатская ОГА намеревалась обжаловать в апелляционном суде решение Львовского админсуда относительно задержанного леса.