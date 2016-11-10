Закарпатская таможня обжаловала решение Львовского админсуда в отношении задержанного леса
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Закарпатская таможня ГФС подала апелляцию на решение Львовского окружного административного суда относительно 27 вагонов с древесиной, которые направлялись на экспорт, но были задержаны таможней на Закарпатье. Об этом сегодня, 10 ноября, во время брифинга в Закарпатской таможне ГФС сообщил заместитель начальника управления, начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС Богдан Яворский, передает УНН.
"Мы не можем принять и согласиться с решением Львовского окружного административного суда, ведь проверкой в каждом из задержанных вагонов были выявлены нарушения. Из более 180 вагонов с лесом только 47 ожидают соответствующую экспертизу, другие уже прошли проверку", - отметил Б.Яворский.
Присутствующий на брифинге заместитель прокурора Закарпатской области Александр Василенко добавил, что сейчас следственным управлением ГУ НП в Закарпатской области расследуется одно уголовное производство относительно 55 задержанных вагонов леса. Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Богдан, сведения к ЕРДР в этом производстве внесены по ч.1 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия) и по ч.4 ст.358 УК (подделка документов).
Однако, как сообщил А.Василенко, никакого подозрения в этом деле еще не объявлено.
Как ранее сообщал УНН, Закарпатская ОГА намеревалась обжаловать в апелляционном суде решение Львовского админсуда относительно задержанного леса.