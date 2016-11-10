Закарпатская таможня обжаловала решение Львовского админсуда в отношении задержанного леса

ukru
15 марта, 19:03 • 111921 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157175 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132082 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125013 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109694 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103959 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100426 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130767 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130186 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127665 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 48603 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 32938 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 26494 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 59537 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 20166 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130763 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130373 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266300 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295448 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231571 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 12699 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107609 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130184 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113469 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130636 просмотра
Актуальное
Закарпатская таможня обжаловала решение Львовского админсуда в отношении задержанного леса

Закарпатская таможня обжаловала решение Львовского админсуда в отношении задержанного леса

Киев • УНН

 • 35827 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Закарпатская таможня ГФС подала апелляцию на решение Львовского окружного административного суда относительно 27 вагонов с древесиной, которые направлялись на экспорт, но были задержаны таможней на Закарпатье. Об этом сегодня, 10 ноября, во время брифинга в Закарпатской таможне ГФС сообщил заместитель начальника управления, начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС Богдан Яворский, передает УНН.

"Мы не можем принять и согласиться с решением Львовского окружного административного суда, ведь проверкой в ​​каждом из задержанных вагонов были выявлены нарушения. Из более 180 вагонов с лесом только 47 ожидают соответствующую экспертизу, другие уже прошли проверку", - отметил Б.Яворский.

Присутствующий на брифинге заместитель прокурора Закарпатской области Александр Василенко добавил, что сейчас следственным управлением ГУ НП в Закарпатской области расследуется одно уголовное производство относительно 55 задержанных вагонов леса. Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Анна Богдан, сведения к ЕРДР в этом производстве внесены по ч.1 ст.364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия) и по ч.4 ст.358 УК (подделка документов).

Однако, как сообщил А.Василенко, никакого подозрения в этом деле еще не объявлено.

Как ранее сообщал УНН, Закарпатская ОГА намеревалась обжаловать в апелляционном суде решение Львовского админсуда относительно задержанного леса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы