Закарпатська митниця оскаржила рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу

“Ми не можемо прийняти і погодитися з рішенням Львівського окружного адміністративного суду, адже перевіркою у кожному із затриманих вагонів було виявлено порушення. З-понад 180 вагонів із лісом тільки 47 чекають на відповідну експертизу, інші вже пройшли перевірку”, — зазначив Б. Яворський.

Присутній на брифінгу заступник прокурора Закарпатської області Олександр Василенко додав, що наразі слідчим управлінням ГУ НП у Закарпатській області розслідується одне кримінальне провадження щодо 55 затриманих вагонів лісу. Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан, відомості до ЄРДР у цьому провадженні внесено за ч.1 ст.364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки) та за ч.4 ст.358 ККУ (Підроблення документів).

Однак, як поінформував О. Василенко, жодної підозри у цій справі ще не оголошено.

Як раніше повідомляв УНН, Закарпатська ОДА мала намір оскаржити в апеляційному суді рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу.