Закарпатська митниця оскаржила рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Закарпатська митниця ДФС подала апеляцію щодо рішення Львівського окружного адміністративного суду щодо 27 вагонів із деревиною, які прямували на експорт, але були затримані митницею на Закарпатті. Про це сьогодні, 10 листопада, під час брифінгу у Закарпатській митниці ДФС повідомив заступник начальника управління, начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Закарпатської митниці ДФС Богдан Яворський, передає УНН.
“Ми не можемо прийняти і погодитися з рішенням Львівського окружного адміністративного суду, адже перевіркою у кожному із затриманих вагонів було виявлено порушення. З-понад 180 вагонів із лісом тільки 47 чекають на відповідну експертизу, інші вже пройшли перевірку”, — зазначив Б. Яворський.
Присутній на брифінгу заступник прокурора Закарпатської області Олександр Василенко додав, що наразі слідчим управлінням ГУ НП у Закарпатській області розслідується одне кримінальне провадження щодо 55 затриманих вагонів лісу. Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Анна Дан, відомості до ЄРДР у цьому провадженні внесено за ч.1 ст.364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинили тяжкі наслідки) та за ч.4 ст.358 ККУ (Підроблення документів).
Однак, як поінформував О. Василенко, жодної підозри у цій справі ще не оголошено.
Як раніше повідомляв УНН, Закарпатська ОДА мала намір оскаржити в апеляційному суді рішення Львівського адмінсуду щодо затриманого лісу.