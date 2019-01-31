Закарпатец угрожал пограничникам расстрелом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90144 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104630 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139850 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137394 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132774 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126636 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165211 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Закарпатец угрожал пограничникам расстрелом

Закарпатец угрожал пограничникам расстрелом

Киев  •  УНН

 • 7791 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На Закарпатье местный житель угрожал пограничникам расстрелом, если они будут препятствовать его оборудкам на границе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Одного из таких дельцов (контрабандистов - ред.), 25-летнего местного из Закарпатья, в поселке Деловое Раховского района во время патрулирования пограничники отделения "Деловое" Мукачевского отряда задержали вчера. Он, подъехав к наряду автомобилем Volkswagen с иностранной регистрацией, после словесных оскорблений и запугиваний "пообещал" расстрелять наряд, если они будут препятствовать его сделкам на границе", - сообщили в ведомстве.

Военные задержали мужчину и доставили в пограничное подразделение для составления админпротокола по статье 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Госпогранслужбы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дело направлено в суд.

Кроме того, в Нацполицию в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 345 УКУ "Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, сбитый автомобилем пограничник скончался в больнице.

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