Закарпатец угрожал пограничникам расстрелом

"Одного из таких дельцов (контрабандистов - ред.), 25-летнего местного из Закарпатья, в поселке Деловое Раховского района во время патрулирования пограничники отделения "Деловое" Мукачевского отряда задержали вчера. Он, подъехав к наряду автомобилем Volkswagen с иностранной регистрацией, после словесных оскорблений и запугиваний "пообещал" расстрелять наряд, если они будут препятствовать его сделкам на границе", - сообщили в ведомстве.

Военные задержали мужчину и доставили в пограничное подразделение для составления админпротокола по статье 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Госпогранслужбы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы". Дело направлено в суд.

Кроме того, в Нацполицию в Закарпатской области направлено сообщение об обнаружении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 345 УКУ "Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, сбитый автомобилем пограничник скончался в больнице.