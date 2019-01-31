Закарпатець погрожував прикордонникам розстрілом

"Одного з таких ділків (контрабандистів - ред.), 25-річного місцевого із Закарпаття, у селищі Ділове Рахівського району під час патрулювання прикордонники відділення "Ділове" Мукачівського загону затримали учора. Він, під'їхавши до наряду автомобілем Volkswagen з іноземною реєстрацією, після словесних образ та залякувань "пообіцяв" розстріляти наряд, якщо вони перешкоджатимуть його оборудкам на кордоні", - повідомили у відомстві.

Військові затримали чоловіка та доставили у прикордонний підрозділ для складання адмінпротоколу за статтею 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Держприкордонслужби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону". Справу скеровано до суду.

Крім того, до Нацполіції у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, збитий автомобілем прикордонник помер у лікарні.