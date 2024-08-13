Партнеры Кластера здравоохранения Мониторинговой миссии ООН отмечают, что Сумщина нуждается в поддержке в ресурсах, включая расходные материалы, лекарства, оборудование и средства защиты, - в связи с активизацией ударов со стороны РФ.

Пишет УНН со ссылкой на reports.unocha.org.

Удары и обстрелы в Сумской области привели к увеличению гуманитарных потребностей.

Партнеры Кластера по вопросам здравоохранения также сообщили, что эскалация боевых действий и увеличение количества жертв среди гражданского населения в Сумской области значительно увеличили нагрузку на медицинские учреждения, что привело к загрузке больниц на 90 процентов и создало насущную потребность в дополнительной поддержке и ресурсах, в частности расходных материалах, медикаментах, оборудовании и средствах защиты - информирует пресс-служба Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Кількість жертв серед цивільних на Донеччині зросла майже вдвічі за останні місяці – звіт місії ООН з прав людини