Угрожал защите прав женщин: Совбез ООН не поддержал проект резолюции, который предлагала РФ

"По результатам голосования в Совете Безопасности ООН (по процедуре обмена письмами в течение 24 часов после вынесения проекта), вынесенный председательством РФ в Совбезе проект резолюции по случаю 20-й годовщины резолюции СБ ООН 1325 "Женщины, мир и безопасность" не был принят", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "за" принятие проекта проголосовали 5 государств-членов СБ, другие 10 - "воздержались".

"Избранный РФ к подготовке проект (технический и несбалансированный с точки зрения отражения обязательств из предыдущих документов СБ ООН на эту тему) угрожал понижением стандартов в сфере защиты прав женщин и повышению их роли в сфере безопасности, а также не предусматривал отображения важных для Украины положений, в частности по защите прав женщин и девушек всеми сторонами вооруженного конфликта", - сообщил Кислица.

На этих аспектах отдельно делало акцент Постпредство Украины работе с партнерами, в частности в письмах в адрес председательств в СБ ООН в сентябре и октябре с.г. Результат голосования объясняется, в том числе, и нежеланием РФ учитывать вышеупомянутые беспокойство во время переговорного процесса.

Напомним, ранее Кислица сообщал, что Украина продолжит защищать интересы своих граждан на глобальном уровне в ООН.