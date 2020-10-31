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Загрожував захисту прав жінок: Радбез ООН не підтримав проект резолюції, який пропонувала РФ

Київ • УНН

 • 21804 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рада Безпеки ООН не підтримала проект резолюції “Жінки, мир та безпека”, який загрожував пониженням стандартів у сфері захисту прав жінок та підвищення їхньої ролі у сфері безпеки, а також не передбачав відображення важливих для України положень, зокрема щодо захисту прав жінок та дівчат всіма сторонами збройного конфлікт. Про це у своєму Facebook написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає УНН.

“За результатами голосування у Раді Безпеки ООН (за процедурою обміну листами протягом 24 годин після винесення проекту), винесений головуванням РФ в Радбезі проект резолюції з нагоди 20-ї річниці резолюції РБ ООН 1325 „Жінки, мир та безпека“ не було схвалено”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що “за” ухвалення проекту проголосували 5 держав-членів РБ, інші 10 — “утрималися”.

"Обраний РФ до підготовки проект (технічний та незбалансований з точки зору відображення зобов’язань з попередніх документів РБ ООН на цю тему) загрожував пониженням стандартів у сфері захисту прав жінок та підвищення їхньої ролі у сфері безпеки, а також не передбачав відображення важливих для України положень, зокрема щодо захисту прав жінок та дівчат всіма сторонами збройного конфлікту", - повідомив Кислиця.

На цих аспектах окремо наголошувало Постпредство України роботі з партнерами, зокрема у листах на адресу головувань в РБ ООН у вересні та жовтні ц.р. Результат голосування пояснюється, у тому числі, і небажанням РФ враховувати вищезгадані занепокоєння під час переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше Кислиця повідомляв, що Україна продовжить захищати інтереси своїх громадян на глобальному рівні в ООН.

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