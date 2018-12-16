Угроза вторжения вооруженных сил РФ в Украину существует - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На сегодня продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил Российской Федерации на суверенную территорию Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Львиная доля (российских войск на границе с Украиной - ред.) - она осталась, и, к сожалению, отведено лишь менее 10%. Если бы войска были отведены, я бы немедленно остановил действие военного положения", - сказал он.
По его словам, это входит в полномочия Президента.
"У нас на сегодняшний день части, не были подведены под учения, в другие вещи - это было, без каких-либо объяснений. У нас есть подтверждение со спутников, абсолютно четкая позиция по перехватам, когда они поднимались и с какой целью. У нас на сегодня существовала и продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил Российской Федерации на суверенную территорию Украины", - подчеркнул Порошенко.
В то же время он подчеркнул, что "мы не дадим повторить 2014".