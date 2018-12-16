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Загроза вторгнення збройних сил РФ в Україну існує - Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На сьогодні продовжує існувати загроза вторгнення збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час прес-конференції у Києві, передає кореспондент УНН.

Загроза вторгнення збройних сил РФ в Україну існує - Президент

“Левова частина (російських військ на кордоні з Україною — ред.) — вона залишилась, і нажаль, відведено лише менше 10%. Якби війська були відведені, я б негайно зупинив дію воєнного стану”, — сказав він.

За його словами, це входить до повноважень Президента.

“У нас на сьогоднішній день частини, які не були підведені під навчання, під інші речі — це було, без будь яких пояснень. У нас є підтвердження з супутників, є абсолютно чітка позиція щодо перехоплень, коли вони підводились і з якою метою. У нас на сьогодні існувала і продовжує існувати загроза вторгнення збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України”, — підкреслив Порошенко.

Водночас він наголосив, що “ми не дамо повторити 2014 рік”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко розповів чи буде продовжений воєнний стан

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