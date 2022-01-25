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15 марта, 19:03 • 108072 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147006 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125796 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119162 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106107 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102044 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95296 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Угроза военной эскалации РФ против Украины ухудшает ситуацию на рынках

Угроза военной эскалации РФ против Украины ухудшает ситуацию на рынках

Киев • УНН

 • 25896 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Напряженность вокруг Украины - угроза вооруженного конфликта - повлияла на продажи на европейских фондовых рынках, при этом основной контрольный показатель акций региона упал в понедельник на 3%, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как указано, это худший показатель продаж с 26 ноября, когда вариант "Омикрон" был впервые идентифицирован как угроза. Акции на рынках сфер досуга и путешествий были одними из проигравших в понедельник в индексе Stoxx 600.

"Мы думаем, что в конечном итоге полномасштабного конфликта не будет, но видимость низкая, и существует потенциал для быстрой эскалации", - написали стратеги JPMorgan Chase & Co. в записке для клиентов.

Тем временем накануне Банк России приостановил покупку валюты из-за обвала рубля и рынков и чтобы ослабить давление на рубль, упавший на фоне напряженности вокруг Украины. Доллар в понедельник поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года, а курс евро превысил 89 рублей - впервые с 20 июля 2021 года.

Также аналитики сообщают, что украинские суверенные еврооблигации с начала 2022 года подешевели.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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