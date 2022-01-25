Загроза військової ескалації РФ проти України погіршує ситуацію на ринках
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Напруженість навколо України - загроза збройного конфлікту - вплинула на продажі на європейських фондових ринках, при цьому основний контрольний показник акцій регіону впав у понеділок на 3%, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як вказано, це найгірший показник продажі із 26 листопада, коли варіант "Омікрон" був уперше ідентифікований як загроза. Акції на ринках сфер дозвілля і подорожей були одними з тих, хто програв у понеділок в індексі Stoxx 600.
"Ми думаємо, що зрештою повномасштабного конфлікту не буде, але видимість низька, і існує потенціал для швидкої ескалації", - написали стратеги JPMorgan Chase & Co. у записці для клієнтів.
Тим часом напередодні Банк Росії призупинив купівлю валюти через обвал рубля та ринки і щоб послабити тиск на рубль, який упав на тлі напруженості навколо України. Долар у понеділок піднявся вище 79 рублів уперше з листопада 2020 року, а курс євро перевищив 89 рублів – уперше з 20 липня 2021 року.
Також аналітики повідомляють, що українські суверенні єврооблігації з початку 2022 року подешевшали.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.