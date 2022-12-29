Угроза ракетного удара: в Кривом Роге превентивно выключили свет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог (Днепропетровская область) Александр Вилкул сообщил, что есть вероятность ракетного удара. Именно поэтому в городе превентивно выключили электроэнергию, а критическую инфраструктуру перевели на генераторы, сообщает УНН.
Цитата
"Кривой Рог. Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно выключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы", - написал он.
Детали
По его словам, в те места и дома, где не будет хватать давления воды, направлены водовозы:
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- Всебратское-2, магазин "Делви";
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- В/м №35, дом. 6а (Почта);
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- Ул. Алмазная, магазин АТБ;
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- Пл. Освобождение, "Сильпо";
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- Смычка, рынок.
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Дополнение
Утром 29 декабря Украину накрыла масштабная воздушная тревога.