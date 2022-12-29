Угроза ракетного удара: в Кривом Роге превентивно выключили свет

Цитата

"Кривой Рог. Большая возможность ракетного удара. Энергетики превентивно выключили электроэнергию. Вся критическая инфраструктура переводится на генераторы", - написал он.

Детали

По его словам, в те места и дома, где не будет хватать давления воды, направлены водовозы:



Всебратское-2, магазин "Делви";



В/м №35, дом. 6а (Почта);



Ул. Алмазная, магазин АТБ;



Пл. Освобождение, "Сильпо";



Смычка, рынок.



Дополнение

Утром 29 декабря Украину накрыла масштабная воздушная тревога.