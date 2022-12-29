Загроза ракетного удару: у Кривому Розі превентивно вимкнули світло
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область) Олександр Вілкул повідомив, що є імовірність ракетного удару. Саме тому в місті превентивно вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори, інформує УНН.
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"Кривий Ріг. Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори", - написав він.
Деталі
За його словами, у ті місця та будинки, де не вистачатиме тиску води, спрямовані водовози:
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- Всебратське-2, магазин "Делві";
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- В/м №35, буд. 6а (Пошта);
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- Вул. Алмазна, магазин АТБ;
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- Пл. Визволення, "Сільпо";
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- Змичка, ринок.
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Доповнення
Зранку 29 грудня Україну накрила масштабна повітряна тривога.