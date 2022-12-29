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Загроза ракетного удару: у Кривому Розі превентивно вимкнули світло

Загроза ракетного удару: у Кривому Розі превентивно вимкнули світло

Київ • УНН

 • 364856 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг (Дніпропетровська область) Олександр Вілкул повідомив, що є імовірність ракетного удару. Саме тому в місті превентивно вимкнули електроенергію, а критичну інфраструктуру перевели на генератори, інформує УНН

Цитата 

"Кривий Ріг. Велика можливість ракетного удару. Енергетики превентивно вимкнули електроенергію. Уся критична інфраструктура переводиться на генератори", - написав він.

Деталі  

За його словами, у ті місця та будинки, де не вистачатиме тиску води, спрямовані водовози:

  • Всебратське-2, магазин "Делві";
  • В/м №35, буд. 6а (Пошта);
  • Вул. Алмазна, магазин АТБ;
  • Пл. Визволення, "Сільпо";
  • Змичка, ринок.

Доповнення

Зранку 29 грудня Україну накрила масштабна повітряна тривога. 

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