Угроза пропуска сезона: один из футболистов "Барселоны" не сдал тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Футболисты лидера чемпионата Испании по футболу "Барселоны" сдали тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок, информирует УНН со ссылкой на "Marca".
Футболисты собрались в тренировочном центре "Барселоны" и сдали тесты на коронавирус. После полученных результатов тестов, игрокам с отрицательными результатами позволят возобновить тренировки.
Отмечено, что первыми на тренировочную базу испанского гранда прибыли полузащитники Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Фрэнки де Йонг, а также защитники Клеман Лангле и Серхио Роберто. Другая часть группы прибыла вскоре после этого, за исключением французского вингера Усмана Дембеле, который все еще восстанавливается после травмы.
Отмечается, что из-за такого действие француз, трансферная стоимость которого составляет 56 млн. евро, не сможет принять участия в концовке нынешнего сезона.