Загроза пропуску сезону: один з футболістів "Барселони" не здав тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Футболісти лідера чемпіонату Іспанії з футболу “Барселони” здали тести на коронавірус перед поновленням тренувань, інформує УНН з посиланням на “Marca”.
Футболісти зібралися у тренувальному центрі "Барселони" і здали тести на коронавірус. Після отриманих результатів тестів, гравцям з негативними результатами дозволять відновити тренування.
Зазначено, що першими на тренувальну базу іспанського гранду прибули півзахисники Іван Ракітіч, Серхіо Бускетс, Френкі де Йонг, а також захисники Клеман Лангле і Серхіо Роберто. Інша частина групи прибула невдовзі після цього, за винятком французького вінгера Усман Дембеле, який все ще відновлюється після травми.
Відзначається, що через таку дію француз, трансферна вартість якого становить 56 млн. євро, не зможе прийняти участі у кінцівці нинішнього сезону.