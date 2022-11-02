Угроза наступления оккупантов: вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей

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«Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава», - отметил командующий Группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Детали

Кроме этого, военные продолжают наращивать фортификационное оборудование рубежей обороны с помощью установки долговременных огневых сооружений различного типа. Также устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск.

Таким образом, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.

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На Полесском направлении оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, ожидали усиления группировки за счет прибытия резервов, проводили подготовку к наступлению на Киев.