Угроза наступления оккупантов: вокруг Киева усиливают систему оборонительных рубежей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вокруг Киева продолжается совершенствование системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений. Об этом сообщает командование Сухопутных войск, передает УНН.
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«Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава», - отметил командующий Группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
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Кроме этого, военные продолжают наращивать фортификационное оборудование рубежей обороны с помощью установки долговременных огневых сооружений различного типа. Также устанавливаются взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск.
Таким образом, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.
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На Полесском направлении оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, ожидали усиления группировки за счет прибытия резервов, проводили подготовку к наступлению на Киев.