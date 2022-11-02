Загроза наступу окупантів: навколо Києва посилюють систему оборонних рубежів

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«Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу», - зазначив командувач Угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Крім цього, військові продовжують нарощувати фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюються вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ.

Таким чином, створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій.

Доповнення

На Поліському напрямку окупанти намагались закріпитись на захоплених рубежах, очікували посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводили підготовку до наступу на Київ.