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15 марта, 19:03 • 108069 просмотра

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Угроз функционированию национальной экономики нет - Шмигаль

Угроз функционированию национальной экономики нет - Шмигаль

Киев • УНН

 • 15118 просмотра

КИЕВ. 24 я нваря. УНН. Угроз функционированию национальной экономики Украины на сегодня нет. Об этом заявил премьер-мингистр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания СНБО, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Угроз функционированию национальной экономики нет, кроме информационного, особенно дезинформационного давления, других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике, на сегодняшний день нет", - сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, на сегодня в Украине один из самых высоких уровней золотовалютных запасов - 30 млрд, и больше 100 млн долларов на счетах золотовалютных запасов.

"Это позволяет нам совершенно четко совместно с НБУ управлять ситуацией и стабильностью валютного курса на валютном рынке. Курс доллара на сегодня 28,3, то есть есть валютный коридор, в котором он колеблется, и это - один из основных макроэкономических показателей здоровой экономики и стабильности", - сказал премьер.

Он сообщил также, что по состоянию на сегодня на Едином казначейском счете 55 млрд 115 млн грн, из них 19 485 - это гривны, и 35 млрд 630 млн это валютный эквивалент в гривнах.

"Все основные платежи скорее всего состоятся в сентябре месяце, к этому времени помесячно нагрузка по внешним выплатам является абсолютно умеренной на бюджет Украины. Всего с сегодняшнего дня до сентября в районе 7,6 млрд грн", - сказал он.

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