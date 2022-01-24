Загроз функціонуванню національної економіки немає - Шмигаль

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 2052 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 51517 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124638 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 188849 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 184232 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207397 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195330 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151379 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152650 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173114 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131718 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172968 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110241 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 64389 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 34993 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 462172 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306500 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 369886 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482203 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727309 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 110241 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172968 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123325 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158575 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181931 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Загроз функціонуванню національної економіки немає - Шмигаль

Загроз функціонуванню національної економіки немає - Шмигаль

Київ • УНН

 • 15129 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Загроз функціонуванню національної економіки України на сьогодні немає. Про це заявив прем'єр-мінгістр України Денис Шмигаль за підсумками засідання РНБО, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Загроз функціонуванню національної економіки немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску, інших чинників які можуть нанести дестабілізацію національній економіці, на сьогоднішній день немає", - сказав Шмигаль.

Деталі

З його слів, на сьогодні в Україні один з найвищих рівнів золотовалютних запасів – 30 млрд, і більше 100 млн доларів на рахунках золотовалютних запасів.

"Це дозволяє нам абсолютно чітко спільно з НБУ управляти ситуацією і стабільністю валютного курсу на валютному ринку. Курс долара на сьогодні 28,3, тобто є валютний коридор, в якому він коливається, і це – один з основних макроекономічних показників здорової економіки і стабільності", - сказав прем'єр.

Він повідомив також, що станом на сьогодні на єдиному казначейському рахунку 55 млрд 115 млн грн, з них 19 485 – це гривні, і 35 млрд 630 млн це валютний еквівалент в гривнях.

"Всі основні платежі найскоріше відбудуться в вересні місяці, до цього часу помісячно навантаження по зовнішніх виплатах є абсолютно помірним на бюджет України. Загалом від сьогодні до вересня в районі 7,6 млрд грн", - сказав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69