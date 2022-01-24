Загроз функціонуванню національної економіки немає - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Загроз функціонуванню національної економіки України на сьогодні немає. Про це заявив прем'єр-мінгістр України Денис Шмигаль за підсумками засідання РНБО, передає кореспондент УНН.
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"Загроз функціонуванню національної економіки немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску, інших чинників які можуть нанести дестабілізацію національній економіці, на сьогоднішній день немає", - сказав Шмигаль.
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З його слів, на сьогодні в Україні один з найвищих рівнів золотовалютних запасів – 30 млрд, і більше 100 млн доларів на рахунках золотовалютних запасів.
"Це дозволяє нам абсолютно чітко спільно з НБУ управляти ситуацією і стабільністю валютного курсу на валютному ринку. Курс долара на сьогодні 28,3, тобто є валютний коридор, в якому він коливається, і це – один з основних макроекономічних показників здорової економіки і стабільності", - сказав прем'єр.
Він повідомив також, що станом на сьогодні на єдиному казначейському рахунку 55 млрд 115 млн грн, з них 19 485 – це гривні, і 35 млрд 630 млн це валютний еквівалент в гривнях.
"Всі основні платежі найскоріше відбудуться в вересні місяці, до цього часу помісячно навантаження по зовнішніх виплатах є абсолютно помірним на бюджет України. Загалом від сьогодні до вересня в районі 7,6 млрд грн", - сказав він.