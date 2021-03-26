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Обострение на фронте: Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой провести заседание группы по безопасности

Обострение на фронте: Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой провести заседание группы по безопасности

Киев  •  УНН

 • 15549 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На экстренном внутреннем совещании Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решила обратиться к ОБСЕ с предложением немедленно провести заседание группы по безопасности из-за гибели военных вследствие обстрела позиций ВСУ вблизи Шумов. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире передачи "Свобода слова" с Савиком Шустером, передает УНН.

Цитата

"Это прежде всего означает по-моему, что выполнение "Минских договоренностей" о всеобъемлющей тишине ставится под угрозу. Было прямое, грубое нарушение, использованное оружие запрещено минскими договоренностям, более того было еще использовано снайперов и таким образом мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей, которые сделаны на минской площадке и в "нормандском формате" ... Наша  группа по безопасности, рабочий орган украинского делегации обратился к ОБСЕ к госпоже Хайди Ґрау письменно с предложением немедленно провести заседание группы по безопасности, есть информация, что это может произойти завтра несмотря на то, что это суббота", - рассказал Кравчук.

Детали

По его словам, после этого можно будет говорить уже о конкретных шагах, которые будут приняты.

"Сейчас наша задача не допустить эскалации ситуации, не допустить расширения конфликта потому что, по моему мнению, Россия и оккупационные администрации ОРДЛО делают все для того, чтобы расширить эскалацию конфликта на Донбассе и в соответствии заявить о том, что Украина не выполняет своих договоренностей", - сказал Кравчук.

Он отметил, что политические советники глав государств, которые собираются в "нормандском формате" также не могут договориться о каких-то конкретных действиях.

"Мы говорим о возможности принятия новой карты дорожной, но Россия почему-то заявляет, что она не видела проекта. Хотя на самом деле проект такой дорожной карты подготовлен Германией и Францией к которому присоединилась Украина есть, и он направлен в Кремль. Но почему-то они его не видят, я думаю не видят, потому что не хотят собираться в "нормандском формате" и в целом они, я имею в виду Россия и ОРДЛО, хотят как можно агрессивнее действовать сегодня", - отметил Кравчук.

Дополнение

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

Сегодня сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле боевиками возле населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца.

Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

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