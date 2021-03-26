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Загострення на фронті: Україна звернулася до ОБСЄ з проханням провести засідання безпекової групи

Київ • УНН

 • 15555 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. На екстреній внутрішній нараді Українська делегація у Тристоронній контактній групі вирішила звернутися до ОБСЄ з пропозицією негайно провести засідання безпекової групи через загибель військових унаслідок обстрілу позицій ЗСУ поблизу Шумів. Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук в ефірі передачі “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає УНН.

Цитата

“Це перш за все означає на мою думку, що виконання “Мінських домовленостей” про всеосяжну тишу ставиться під загрозу. Було пряме, брутальне порушення, використана зброя заборонена мінськими домовленостями, більше того було ще використано снайперів і таким чином ми маємо реальний факт порушення всіх домовленостей, які зроблені на мінському майданчику та у "нормандському форматі"...Наша безпекова група, робочий орган української делегації звернувся до ОБСЄ до пані Хайді Ґрау письмово з пропозицією негайно провести засідання Безпекової групи, є інформація, що це може відбутися завтра попри те, що це субота“, — розповів Кравчук.

Деталі

За його словами, після цього можна буде говорити вже про конкретні кроки, які будуть вжиті.

“Наразі наше завдання не допустити ескалації ситуації, не допустити розширення конфлікту тому що на мою думку Росія та окупаційні адміністрації ОРДЛО роблять все для того, щоб розширити ескалацію конфлікту на Донбасі та відповідно заявити про те, що Україна не виконує своїх домовленостей”, — сказав Кравчук.

Він зауважив, що політичні радники глав держав, які збираються в “нормандському форматі” також не можуть домовитися про якісь конкретні дії.

“Ми кажемо про можливість прийняття нової карти дорожньої, але Росія чомусь заявляє, що вона не бачила проекту. Хоча насправді проект такої дорожньої карти підготовлений Німеччиною та Францією до якого долучилася Україна є, і він надісланий до Кремля. Але чомусь вони його не бачать, я думаю не бачить, тому що не хочуть збиратися в „нормандському форматі“ і загалом вони, я маю на увазі Росія та ОРДЛО хочуть якомога агресивніше діяти сьогодні”, — зазначив Кравчук.

Доповнення

Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи.

Сьогодні повідомлялося, що українська делегація у Тристоронній контактній групі збирається на екстрену внутрішню нараду після повідомлення про обстріл бойовиками біля населеного пункту Шуми, внаслідок якого загинуло четверо українських бійців.

Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Контекст

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

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