Гибель туристов на Алтае: предварительно украинцев нет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. По предварительной информации ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, среди пострадавших в результате схода лавины граждан Украины нет. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
"По предварительной информации ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, среди пострадавших в результате схода лавины граждан Украины нет", - сообщил он.
Ранее УНН сообщал, что дело находится на контроле консульства Украины.
Как сообщал УНН, 6 мая в районе Юго-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выжили и только сегодня добрались до села Кош-Агач.