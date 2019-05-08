Гибель туристов на Алтае: предварительно украинцев нет

"По предварительной информации ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, среди пострадавших в результате схода лавины граждан Украины нет", - сообщил он.



Ранее УНН сообщал, что дело находится на контроле консульства Украины.



Как сообщал УНН, 6 мая в районе Юго-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выжили и только сегодня добрались до села Кош-Агач.