Сім туристів загинули при сходженні лавини на російському Алтаї

“6 травня о районі Південно-Чуйського хребта сталося сходження лавини: семеро людей загинули, двоє вижили тільки сьогодні дісталися до села Кош-Агач. Повідомити раніше про подію вони не могли: там (в горах) зв’язку не було. Повідомили тільки сьогодні. У 14:00 (10:00 Київ) на місце події вилітає вертоліт з рятувальниками з Горно-Алтайська для проведення пошукових робіт, вилучення туристів з-під лавини”, — сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНН, три альпініста загинули в результаті сходу лавини в горах канадського національного заповідника Банф (західна провінція Альберта).