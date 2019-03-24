Через сходження лавини в Альпах зникли чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Унаслідок сходження лавини у неділю високо у французьких Альпах зникли безвісти чотири людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на Fox News.
Так, за даними поліції, чотири людини опинилися вранці під лавиною на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.
На місці події перебувають рятувальні бригади, які шукають зниклих людей.
Нагадаємо, двоє людей загинули і ще двоє отримали поранення у результаті сходження лавини з найвищої гори британських островів Бен-Невіс у Шотландії.
Як повідомляв УНН, у Карпатах травмувалися двоє туристів.