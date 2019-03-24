Из-за схода лавины в Альпах исчезли четыре человека

Так, по данным полиции, четыре человека оказались утром под лавиной на высоте 2800 метров в районе Бовернье возле границ с Францией и Италией.

На месте происшествия находятся спасательные бригады, которые ищут пропавших людей.

Напомним, два человека погибли и еще двое получили ранения в результате схода лавины с высокой горы британских островов Бен-Невис в Шотландии.

Как сообщал УНН, в Карпатах травмировались двое туристов.