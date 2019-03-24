Из-за схода лавины в Альпах исчезли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате схода лавины в воскресенье высоко во французских Альпах пропали без вести четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.
Так, по данным полиции, четыре человека оказались утром под лавиной на высоте 2800 метров в районе Бовернье возле границ с Францией и Италией.
На месте происшествия находятся спасательные бригады, которые ищут пропавших людей.
Напомним, два человека погибли и еще двое получили ранения в результате схода лавины с высокой горы британских островов Бен-Невис в Шотландии.
Как сообщал УНН, в Карпатах травмировались двое туристов.