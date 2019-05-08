Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Туристическая группа из девяти человек попали 6 мая в лавину на Юго-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, передает УНН.
“6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там (в горах) связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 Киев) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины”, — сказал собеседник агентства.
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Как сообщал УНН, три альпиниста погибли в результате схода лавины в горах канадского национального заповедника Банф (западная провинция Альберта).