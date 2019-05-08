Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 68720 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 96574 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102255 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104073 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127477 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112706 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144771 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130207 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130280 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае

Семь туристов погибли при сходе лавины на российском Алтае

Киев  •  УНН

 • 13146 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Туристическая группа из девяти человек попали 6 мая в лавину на Юго-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, передает УНН.

“6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там (в горах) связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 Киев) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины”, — сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНН, три альпиниста погибли в результате схода лавины в горах канадского национального заповедника Банф (западная провинция Альберта).

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