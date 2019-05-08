Загибель туристів на Алтаї: попередньо українців немає
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. За попередньою інформацією ГУ МНС РФ у Республіці Алтай, серед постраждалих унаслідок сходження лавини громадян України немає. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією ГУ МНС РФ у Республіці Алтай, серед постраждалих унаслідок сходження лавини громадян України немає", - повідомив він.
Раніше УНН повідомляв, що справа перебуває на контролі консульства України.
Як повідомляв УНН, 6 травня о районі Південно-Чуйського хребта сталося сходження лавини: семеро людей загинули, двоє вижили та тільки сьогодні дісталися до села Кош-Агач.