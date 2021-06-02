Гибель шестиклассника во время экскурсии в Карпатах: в полиции рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня, 2 июня, на Львовщине погиб 12-летний парень во время школьной экскурсии. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства гибели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.
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“Находясь на водопаде Каменка, что в Стрыйском районе, школьник поскользнулся на мокром камне и упал в воду. Ребенок умер до прибытия спасателей и медиков. По факту следователи открыли уголовное производство”, — говорится в сообщении.
Детали
На месте работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отделения полиции № 3 Стрыйского районного управления полиции.
Как установили правоохранители, к водопаду приехала экскурсионная группа в составе 44 учащихся одной из львовских школ, 3 учителей и 2 родителей.
При съемке один из школьников, 12-летний парень залез на камни, поскользнулся и упал в воду.
К сожалению, врачам не удалось спасти мальчика — он скончался до приезда “скорой”. Тело ребенка направлено на экспертизу, которая должна установить причину смерти.
Уголовное производство
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним
Сообщение о трагедии поступило в полицию 2 июня, около 11.50.