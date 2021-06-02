Під час екскурсії на водоспад у Карпатах загинув шестикласник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Львівський малолітній школяр загинув під час екскурсії на Кам'янецький водоспад, що у масиві Сколівські Бескиди в Карпатах. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані головного управління ДСНС у Львівській області.
Деталі
Інцидент стався сьогодні, 2 червня, близько опівдня.
Рятувальники отримали повідомлення, що в селі Кам'янка Стрийського району в водоспаді тоне дитина. Як з’ясувалось на місці події, дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала і опинилась під водою.
"Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили та за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть", - повідомили у ДСНС.
Загиблий - хлопчик, 2009 року народження, житель Львова.
Доповнення
За даними ДСНС, з початку 2021 року на водоймах країни вже загинуло близько 300 людей, лише за останній тиждень з яких - 12.