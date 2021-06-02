Під час екскурсії на водоспад у Карпатах загинув шестикласник

Деталі

Інцидент стався сьогодні, 2 червня, близько опівдня.

Рятувальники отримали повідомлення, що в селі Кам'янка Стрийського району в водоспаді тоне дитина. Як з’ясувалось на місці події, дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала і опинилась під водою.

"Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина, вивільнили та за допомогою рятувальних мотузок витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть", - повідомили у ДСНС.

Загиблий - хлопчик, 2009 року народження, житель Львова.

Доповнення

За даними ДСНС, з початку 2021 року на водоймах країни вже загинуло близько 300 людей, лише за останній тиждень з яких - 12.