Во время экскурсии на водопад в Карпатах погиб шестиклассник
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Львовский малолетний школьник погиб во время экскурсии на Каменецкий водопад, в массиве Сколовские Бескиды в Карпатах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные главного управления ГСЧС во Львовской области.
Детали
Инцидент произошел сегодня, 2 июня, около полудня.
Спасатели получили сообщение, что в селе Каменка Стрыйского района в водопаде тонет ребенок. Как выяснилось на месте происшествия, ребенок, находясь у водопада, упал и оказался под водой.
"Пожарно-спасательное отделение с помощью бензопилы разрезало дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам. Медики констатировали смерть", - сообщили в ГСЧС.
Погибший - мальчик, 2009 года рождения, житель Львова.
Дополнение
По данным ГСЧС, с начала 2021 года на водоемах страны уже погибли около 300 человек, только за последнюю неделю из которых - 12.