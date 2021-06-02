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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Загибель шестикласника під час екскурсії у Карпатах: у поліції розповіли деталі

Київ • УНН

 • 23416 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сьогодні, 2 червня, на Львівщині загинув 12-річний хлопець під час шкільної екскурсії. Наразі поліцейські встановлюють обставини загибелі. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Львівської області.

Загибель шестикласника під час екскурсії у Карпатах: у поліції розповіли деталі

Цитата

“Перебуваючи на водоспаді Кам’янка, що у Стрийському районі, школяр посковзнувся на мокрому камінні та впав у воду. Дитина померла до прибуття рятувальників та медиків. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

На місці працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції.

Як встановили правоохоронці, до водоспаду приїхала екскурсійна група у складі 44 учнів однієї із львівських шкіл, 3 вчителів та 2 батьків.

Під час фотографування один із школярів, 12-річний хлопець, заліз на каміння, посковзнувся та впав у воду.

На жаль, лікарям не вдалося врятувати хлопчика — він помер до приїзду “швидкої”. Тіло дитини скеровано на експертизу, яка має встановити причину смерті.

Кримінальне провадження

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього). Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Повідомлення про трагедію надійшло до поліції 2 червня, близько 11.50.

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