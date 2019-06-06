Гибель младенца под колесами автомобиля: появились подробности

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25756 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47096 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64388 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117258 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110244 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136851 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131303 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Гибель младенца под колесами автомобиля: появились подробности

Гибель младенца под колесами автомобиля: появились подробности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Вчера в Ровно ребенок погиб под колесами автомобиля. Оказалось, что за рулем машины находился ее отец. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

Как установили полицейские, 41-летний житель, водитель автомобиля Peugeot Expert, заезжая задним ходом во двор собственного дома, совершил наезд на сына в возрасте один год и три месяца.

Медики, которые немедленно прибыли по вызову, лишь констатировали смерть мальчика.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Транспортное средство полицейские изъяли и доставили на штрафплощадку.

В соответствии с медицинским освидетельствование 41-летний водитель был трезв. Мать в момент трагедии находилась в доме.

Напомним, вчера младенец погиб под колесами машины.

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