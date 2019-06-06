Гибель младенца под колесами автомобиля: появились подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Вчера в Ровно ребенок погиб под колесами автомобиля. Оказалось, что за рулем машины находился ее отец. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Как установили полицейские, 41-летний житель, водитель автомобиля Peugeot Expert, заезжая задним ходом во двор собственного дома, совершил наезд на сына в возрасте один год и три месяца.
Медики, которые немедленно прибыли по вызову, лишь констатировали смерть мальчика.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Транспортное средство полицейские изъяли и доставили на штрафплощадку.
В соответствии с медицинским освидетельствование 41-летний водитель был трезв. Мать в момент трагедии находилась в доме.
Напомним, вчера младенец погиб под колесами машины.